サッカーユニフォーム研究家「ともさん」が岡山のユニフォームに注目Jリーグ百年構想リーグは2月から6月までの4か月間にわたり開催され、J1は東西に、J2・J3は東西にそれぞれ2グループの計4グループに分かれて戦っている。そんななか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」はファジアーノ岡山が特別シーズンで着用する一着に注目している。ファジアーノ岡山のJリーグ百年構想リーグのユニフォームのテーマは「RISE AS