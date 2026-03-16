『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（マイナビ TGC 2026 S/S）が2026年3月14日（土）に国立代々木競技場 第一体育館にて開催され、ME:Iが登場した。『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』国民的アイドルが魅せる、鮮やかなパフォーマンス©マイナビ TGC 2026 S/Sオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」から誕生し、瞬く間に国⺠的アイドルへの階