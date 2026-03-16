反省会のつづきはNetflixで！いやー、負けました。連覇を狙って日本の侍たちが臨んだWBC2026、日本の戦いは準々決勝で終わりました。強豪ベネズエラを相手に一時は5-2と優位を築くも、走攻守で盛り返され、日本には決定的なミスも出る完全な力負け。もう一回やり直したら勝つかもしれませんが、この試合に関しては「普通に負けた」と思います。不運でも事故でもなく相手が強かった。致し方ない負けでした。↓大谷さんで始まり大谷