自民党を大勝利に導いた高市早苗首相は、麻生太郎自民党副総裁に、衆院議長就任を繰り返し打診していたという。その真意とは？（文中敬称略）【画像】大勝利の女神が旗を振れども周囲は踊らず◆◆◆衆院選での勝利を確信した1月下旬から、高市は麻生太郎自民党副総裁に衆院議長就任を繰り返し打診した。この人事は、安倍晋三政権で首相補佐官兼政務秘書官を務めた今井尚哉内閣官房参与の発案とされる。「麻生を衆院議長に」の