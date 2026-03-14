俳優のキムタクこと木村拓哉が、またしても“持ち方”で話題をさらっている。きっかけとなったのは、牛丼チェーン吉野家の新CMだ。【写真】SNSで絶賛された牛丼の“キムタク持ち”タバスコを取る“所作”も話題にキムタクといえば、かつて出演したマクドナルドのCMで見せた“ハンバーガーの持ち方”がSNSで大きな注目を集めた。「人差し指と中指をダブルチーズバーガーの上に添える独特の指使いがカッコいいと話題になり、ファ