2025年に米国などで大ヒットしたNetflixのアニメ「KPOPガールズ!デーモン・ハンターズ」の続編が製作されることが発表された。Netflixは、前作で脚本と監督を手掛けたマギー・カンとクリス・アップルハンスと複数年の契約を交わしたという。 【写真】楽曲も話題となった劇中のグループ「ハントリックス」 第1弾は2025年の6月に配信開始後、Netflix史上最も視聴された映画となっており、劇中に