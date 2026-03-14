2025年に米国などで大ヒットしたNetflixのアニメ「KPOPガールズ!デーモン・ハンターズ」の続編が製作されることが発表された。Netflixは、前作で脚本と監督を手掛けたマギー・カンとクリス・アップルハンスと複数年の契約を交わしたという。



【写真】楽曲も話題となった劇中のグループ「ハントリックス」

第1弾は2025年の6月に配信開始後、Netflix史上最も視聴された映画となっており、劇中に登場する架空のK-POPガールズグループ「ハントリックス」を中心に、世界的な社会現象を巻き起こした。



「ハントリックス」が劇中で披露した楽曲「Golden」は大ヒットを記録し、2026年2月に開催された「第68回グラミー賞」で「最優秀映像作品楽曲（Best Song Written For Visual Media）」を受賞、3月15日（現地時間）に開催される「第98回アカデミー賞」で歌曲賞にもノミネートされている。



続編の公開日については明かされていないが、大作アニメの制作の日数などを考えると、当時報じられていた2029年公開は難しいのではないかとみられている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）