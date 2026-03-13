キューバの首都ハバナで自国の国旗を振るディアスカネル大統領＝1月（ロイター＝共同）【サンパウロ共同】キューバ外務省は12日、数日中に受刑者51人を釈放するとの声明を発表した。トランプ米政権はキューバに対する圧力強化の理由の一つに反体制派の抑圧を挙げる。51人に政治犯が含まれるかどうかは不明だが、米政権との緊張緩和を意識した釈放の可能性がある。キューバの体制転換を狙い石油供給網を遮断し圧力を強めるトラ