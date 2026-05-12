実業家のひろゆき氏の妻でＷｅｂデザイナーの西村ゆか氏が１２日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。フットネイル中に世界的な著名人に遭遇したことを明かした。パリ在住の西村氏は「フットネイルしてたら横の席にカトリーヌ・ドヌーヴ座ってきた」と、フットネイル中にフランスを代表す女優・カトリーヌ・ドヌーブが横に座ったことに気づいたという。ドヌーブは「シェルブールの雨傘」「昼顔」などで知られる世界的に知られ