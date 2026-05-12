日本郵便は１１日、２０２５年度の年賀状の引受数が前年度比２７・１％減の５億７１０万通だったと発表した。ＳＮＳの普及といったデジタル化の進展に加え、２４年１０月に実施した郵便料金値上げの影響が続いている。値上げ前の２３年度の年賀状引受数は９億７０４８万通だったが、値上げからの２年でほぼ半減した。手紙やはがきなど全ての郵便物の引受数は６．５％減の１１７億５１０３万通。前年度比マイナスは２４年連続と