お笑い芸人の中山功太さんが2026年5月12日にXで、お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄さんをめぐる騒動について、「番組内で言った『いじめられていた』という表現は完全に不適切でした」と撤回した。「後悔の念で押し潰されています」とし、サバンナの2人や関係者への誹謗中傷はしないよう呼びかけた。相方・八木さん「全てコンビであるサバンナの責任」中山さんは5日配信の番組「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」（ABEMA）で