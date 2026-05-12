歌手で女優のナナの自宅に侵入し、刃物で脅迫した30代男性A氏の裁判が、証人の欠席により延期された。5月12日午前、議政府（ウィジョンブ）地裁・南楊州（ナミャンジュ）支院第1刑事部（キム・グクシク部長判事）の審理で開かれた、A氏の強盗傷害容疑に関する第4回公判では、ナナ親子の診断書を作成した関係者への証人尋問が予定されていた。【写真】そんなところまで!? ナナの“全身タトゥー”しかし、証人が出廷しなかったため、