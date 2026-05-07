「久々に大河ドラマに出演することが決まって、奥田さんは非常に意気込んでいるそうです。お孫さんに“じいじのかっこいい姿を見せたい”という思いも強いようですね」こう語るのは、俳優の奥田瑛二（76）の知人だ。4月22日、仲野太賀（33）主演のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の出演者として、新たに奥田の名前が発表されたのだ。奥田本人もこの知らせに「私に出演依頼が来るとは思いもよらなかった！妙に気合が入ったのですが、