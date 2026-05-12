北海道がんセンターで前立腺がんの手術を受けた男性が手術ミスなどで死亡したとして、遺族が損害賠償を求めていた裁判で、病院側が過失を認め、和解が成立したことがわかりました。北海道がんセンターでは２０２２年、当時７０歳の男性患者に前立腺がんの手術を行った際、手術支援ロボットの操作ミスで血管が損傷し、男性は翌日に死亡しました。その後、男性の遺族は病院に対しおよそ５７００万円の損害賠償を求め提訴