5月6日、福島県の磐越道で北越高校ソフトテニス部の部員の稲垣尋斗さん（17）が亡くなり、20人が重軽傷を負った事故。北越高校側と、マイクロバスを手配した蒲原鉄道側の主張が大きく食い違うなか、蒲原鉄道の前社長が「週刊文春」の取材に応じ、「北越高校はウソを言っています」などと訴えた。【画像】“白バス運転手”だった若山哲夫容疑者の写真を見る大きく異なる蒲原鉄道と北越高校の言い分マイクロバスを運転していた若