韓国で家族や恋人などを標的にした違法撮影物を流通させていたオンラインサイト「AVMOV」の運営陣の一部が、警察に逮捕された。【注目】「国の恥だ！」“深刻すぎる”韓国の盗撮問題に海外不安視5月11日、警察によると、京畿（キョンギ）南部警察庁・サイバー捜査課は同日午前6時ごろ、仁川（インチョン）国際空港の到着ロビーで本事件の被疑者であるAら2人を逮捕し、取り調べを進めている。逮捕されたのは、2022年8月ごろに開設さ