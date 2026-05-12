本拠地ジャイアンツ戦米大リーグ・ドジャースは11日（日本時間12日）、本拠地でジャイアンツと対戦する。試合前、球団はアレックス・フリーランド内野手がマイナーに降格すると発表した。入れ替わりでムーキー・ベッツ内野手が負傷者リスト（IL）から復帰する。フリーランドの降格には日本人ファンから様々な声が上がった。フリーランドは今季ここまで、打率.235、2本塁打、8打点だった。ベッツは4月4日（同5日）のナショナル