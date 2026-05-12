2026年5月12日昼頃にGoogle検索が使用不能になる事態が発生しました。Googlehttps://www.google.com/問題発生時に撮影したスクリーンショットが以下。「サーバーエラー」と表示され、その下に「リクエストの処理中に内部サーバー エラーが発生したようです。Google のエンジニアが現在問題の解決にあたっています。」と表示されています。記事作成時点では問題が解決したようで、正しく検索結果が表示されます。Google公式のステー