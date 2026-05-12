中国外交部の郭嘉昆報道官は5月11日の定例記者会見で、トランプ米大統領の中国への公式訪問について、具体的な手配や中国側の期待を説明しました。郭報道官は、「習近平国家主席の招きに応じて、トランプ大統領が中国を公式訪問する。これは中米両国の首脳による去年10月のプサン会談に続いて行われる対面会談であり、米国大統領の9年ぶりの訪中でもある。習主席はトランプ大統領と中米関係や世界の平和と発展に関する重要な問題を