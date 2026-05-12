ソフトバンクでは「自分の思い描くような5年間ではなかった」DeNAへの電撃トレードが発表となった井上朋也内野手が12日、ファーム施設タマスタ筑後で取材に応じた。突然の通達に「寂しい気持ちと、悔しい気持ち」などと胸中を明かした。2軍施設で報道陣に囲まれた井上は午前6時半に連絡を受け、球団事務所へ向かったという。「ちょうど起きたぐらいで、ちょっとびっくりしました。9時半に球団事務所へ行ったんですけど、それま