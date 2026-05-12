性自認が男性にも女性にも当てはまらない「ノンバイナリー」の当事者が、戸籍での続柄欄の「長女」という記載を「第一子」などに変更することの許可を求めた審判。 戸籍の「実父母との続柄」欄で性別が必ず明記される現状が「憲法に抵触する」と指摘する、画期的な司法判断が下されました。 ■性別を記さない「第一子」などに訂正することの許可求め… ノンバイナリーとは、性自認が男性/女性の二元的な枠組みにあ