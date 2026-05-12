ソフトバンクは１２日、ＤｅＮＡとの交換トレードで山本祐大捕手（２７）を獲得した。編成トップの城島健司ＣＢＯ（４９）は球団を通じてコメントを発表。「山本選手はプレースタイルがホークスに合うと思っていましたし、捕手が補強ポイントの一つと考えていたホークスとしては、注目していた選手の一人でした。野球選手としての実績やまさに脂がのった年齢である点も魅力的で、中長期的なチーム強化になると考えています」と捕