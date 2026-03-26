気温が上がるこれからの季節は、日差しよけやエアコン対策に活躍する長袖のカーディガンが意外と出番の多いアイテム。大胆な肌見せに抵抗がある人にとっても、軽く羽織れるものがあると安心しておしゃれを楽しむことができるはず。今回は【しまむら】から、春夏にぴったりの透かし編みカーディガンをご紹介します。お手本のコーディネートと合わせて、春夏のスタイリングの参考にしてみて。 裾のフリルと