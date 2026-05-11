《初日むちゃくちゃ熱かった》5月10日に更新したXで、炎を表す絵文字を添えてこうつづったのはタレントの上地雄輔（47）。同日に東京・両国国技館で行われた大相撲夏場所・初日で、取組を観戦したことを報告した（以下、《》内はすべて原文ママ）。同日の取組では、横綱・豊昇龍（26）が小結・高安（36）に上手投げで敗れる結果となった。その際、豊昇龍は右足を負傷し、足を引きずりながら付け人の肩を借りて花道へ。足を痛めてい