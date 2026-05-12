アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた回答を「ばかげている」と非難し、停戦について終了する可能性があると警告しました。【映像】トランプ大統領「極めて脆弱だ。これまでで最も弱い」Q.当面の間停戦は維持されるのか。トランプ大統領「極めて脆弱だ。これまでで最も弱い」「現在、生命維持装置につながれている状態だ」トランプ大統領は11日イランとの停戦について「極めて脆弱」で「生命維持装置につな