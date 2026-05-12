妙に強気だった。【もっと読む】高市陣営「誹謗中傷」動画疑惑が拡大か？ 衆院選で野党候補を次々ディスり、「自分もやられたかも」の声続出昨年の自民党総裁選や今年の衆院選で、高市首相の陣営が他候補を中傷する動画を作成、SNSで拡散しまくっていた疑惑を巡って、11日の参院決算委員会で質問が飛んだ。この問題を報じた「週刊文春」によれば、動画作戦を牽引したのは高市事務所の公設第1秘書・木下剛志氏。実際に動いた