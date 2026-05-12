ＤｅＮＡの正捕手である山本祐大捕手（２７）とソフトバンクの尾形崇斗投手（２６）、井上朋也内野手（２３）の２選手によるトレードが合意したことが１２日、両球団から発表された。山本はベストナインやゴールデン・グラブ賞にも輝いた正捕手で、昨季はエース・東の最多勝獲得にも貢献しただけに、ＳＮＳ上ではベイ党を中心に火曜日の午前中から衝撃を訴える投稿が相次いだ。「一瞬フェイクニュースかと思ったよ」「ホーク