インターネットイニシアティブ（IIJ）は5月11日、エクシオグループ（エクシオG）と、AI時代に対応したエッジデータセンターの共同開発および提供・販売などで業務連携すると発表した。あわせてエクシオGは、IIJのモジュール型エッジデータセンター「DX edge Cool Cube」を取り扱う「エクシオエッジデータセンターソリューション」の提供を同日より開始した。実証・ショーケース 現場写真同ソリューションは、AI活用需要の急増と、