生コン会社の敷地内で山のように積まれていた砂をすくい上げるホイールローダー=2026年2月、千葉県成田市の小幡建材、今村優莉撮影 蛇口をひねれば、当たり前のように出てくる水道水。その安全をひそかに支えているのが「砂」だ。浄水場では、目に見えない不純物を取り除くため、砂が欠かせない役割を果たしている。しかし、その砂の確保が、いま日本で難しくなりつつある。高度経済成長期には川砂を取り尽くし、現在は