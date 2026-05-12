メーガン妃が近いうちにスクリーンに復帰する可能性があることが明らかになった。大作映画出演の計画もあるという。英紙エクスプレスが１１日、報じたメーガン妃がかつて主演を務めたドラマシリーズ「ＳＵＩＴＳ／スーツ」が、スピンオフ映画として復活する計画が出ており、これにより同シリーズの俳優陣が再集結する可能性があると考えられている。メーガン妃は同作でパラリーガルのレイチェル・ゼイン役を演じていたため、