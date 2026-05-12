10日、神奈川県を走るJR東海道線の車内でスプレーのようなものを噴射し、電車を遅延させたとして、警察は16歳の少年を威力業務妨害の疑いで逮捕しました。この事件は10日午後4時半すぎ、JR川崎駅で「JR東海道線の上り電車の車内でスプレーがまかれたようだ」との119番通報があったもので、30代の夫婦と1歳の女の子が喉の痛みや頭痛などを訴え病院に搬送されましたが、軽傷でした。その後の捜査で、JR横浜駅に停車していた電車内で