総務省消防庁は12日、4〜10日の1週間で熱中症により全国で454人が救急搬送されたとの速報値を発表した。昨年同時期は256人だった。消防庁は小まめな水分補給や適切なエアコンの使用などを呼びかけている。3週間以上の入院が必要な重症が6人、短期の入院が必要な中等症が157人。死亡はゼロだった。65歳以上が全体の57.5％を占めた。都道府県別では埼玉が44人で最多。愛知が34人、宮城と兵庫がそれぞれ24人と続いた。