5月ということでやって来てしまった自動車税の季節。どうせ払うなら、少しでもお得に、そしてスマートに済ませたい。ということで、2026年に各キャッシュレスサービスが展開しているキャンペーンのうち、自動車税の納付に関連するものをご紹介する。 2026年は、楽天ペイが抽選で全額を還元するキャンペーンを実施しているほか、ゆうちょ銀行では同じく抽選で1000円を還元する。金額としては低め