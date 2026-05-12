【ソウル共同】韓国の趙顕外相は12日、ホルムズ海峡付近で4日に起きた韓国企業運航の貨物船の火災を巡り、現場で回収した飛翔体の残骸を近く韓国に移送し、国防省や専門機関が分析すると明らかにした。聯合ニュースが報じた。韓国政府は10日、船尾に「正体不明の飛翔体」が衝突したと発表。何者かによる攻撃だったとみられ、韓国大統領府の魏聖洛国家安保室長は11日の記者会見で「民間船舶に対する攻撃は正当化も容認もできな