新潟市の北越高校ソフトテニス部を乗せたマイクロバスが磐越道のガードレールなどにぶつかり21人の死傷者を出したバス事故について2026年5月11日放送の「情報ライブミヤネ屋」（日本テレビ系）で、学校側の対応に梅沢富美男さんが激怒、「生徒1人が死んでるんだ」と声を荒げた。生徒は見ていた「事故の前にも危ない運転だった」番組は事故の経緯とバス会社（蒲原鉄道）、北越高校の主張が食い違う点をあらためて紹介したが、自動車