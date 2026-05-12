戦闘終結に向けたアメリカの提案に対するイランの回答について、アメリカのトランプ大統領は「ゴミのような文書だ」と批判し、停戦が近く崩れる可能性があると警告しました。トランプ大統領：停戦はもっとも危うい状態だ。イランからのゴミのような文書を読んだ後、最後まで読むことすらできなかった。停戦は風前の灯だ。トランプ大統領は11日、イランからの回答を批判した上で、停戦が近く崩れる可能性があると警告しました。また