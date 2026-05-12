両親の老後、子どもの立場としてどう面倒を見るか頭を悩ませる問題ですよね。特にきょうだいがいると、誰がその役割を担うのかが重要です。今回は、筆者の友人が体験した“両親の老後問題”に関するエピソードを紹介します。 両親の面倒を見るのは娘の私ばかり 私は仕事の合間を縫って、少しずつ実家の両親の病院付き添いや掃除、さまざまな手続きなどをしています。何不自由なく育ててくれた両親に感謝しているのはも