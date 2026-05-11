Snow Man・目黒蓮主演の実写映画『SAKAMOTO DAYS』が公開された。興行的な成功の一方で、作品の評価を巡っては賛否が噴出。一部の原作ファンからは演出やキャラクターの改変を巡って厳しい声も聞かれているようでーー。※以下、ネタバレを含みます。ご了承のうえお読みください。【写真】timeleszメンバーの姿も…オーラがすごいジュニア時代の目黒蓮目黒蓮は4時間の特殊メイクで変貌ぶりを体現目黒蓮が主演を務める映画『SAKA