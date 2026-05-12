◇プロ野球セ・リーグ DeNA-中日(12日、横浜スタジアム)DeNAの松尾汐恩選手が先制タイムリーを決めました。この日、正捕手の山本祐大選手がトレードでソフトバンクへの移籍が発表されました。山本選手もこの日に伝えられたと会見で動揺を見せながらも、チームメートについても思いを述べていました。そしてこの日に先発の東克樹投手とバッテリーとして出場したのは松尾選手。初回、2回の中日打線を抑えるとそのウラ、1アウト1・3塁