「ヤクルト−阪神」（１２日、神宮球場）ヤクルトの先発・吉村がアクシデントに襲われ、わずか６球で降板となった。初回、先頭・高寺に先頭打者弾を被弾。１死後に佐藤輝の１７３・５キロライナーが右手付近に直撃した。球場が騒然とする中、そのままベンチへ下がった。一塁からは佐藤輝も心配そうに見つめた。一塁ブルペンではすぐに小沢がベンチで準備を開始。結局、吉村はグラウンドに出てくることはなく、わずか６球で