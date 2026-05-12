自身が講師を務める発達障がいがある学生向けのプログラムを受講していた知的障がいがある女性にわいせつな行為をしたとして東京YMCAの元職員の男が逮捕されました。準強制わいせつの疑いで逮捕されたのは、青少年支援団体施設「東京YMCA」元職員の重留真幸容疑者（40）です。捜査関係者によりますと、重留容疑者は2023年3月、東京・新宿区にある「東京YMCA」の施設で、知的障がいのある20代の女性の服を脱がせ、体を触るなどのわ