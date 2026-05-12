【ローソン：「天下一品」監修商品7点】 5月12日 発売 ローソンは、「天下一品」監修商品全7品を5月12日に発売した。 今回展開されているのは、天下一品の代名詞ともいえる「こってりスープ」をさらにこってりにした「こってりMAX」を楽しめるグルメ商品など。「こってりMAXラーメン」（745円）や「こってりMAXあんかけチャーハン」（697円）が販売されている