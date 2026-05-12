ボクシング・中谷潤人選手が12日に自身のSNSを更新し、左目の眼窩底骨折の手術を受けると伝えました。2日に行われた井上尚弥選手との世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチで、井上選手の右アッパーを左目に受け負傷。試合を終え会見に出席した後に、病院へ向かっていました。中谷選手は自身のXに「左目の眼窩底骨折のため手術をしていただける事になりました」と投稿。「また皆さんに中谷潤人のボクシングをみていただけるよ