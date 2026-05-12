東京・台場のフジテレビ＝2025年1月フジテレビは12日、「その楽しさは、何のためにある？」などの指針から成る新たな企業理念を発表した。フジを象徴してきた対外的なスローガン「楽しくなければテレビじゃない」に代わるものではなく、「私たちが自らに掲げる誓い」と説明している。指針には他に「楽しさを、はき違えるな」「ひとりの好きからはじまる熱を、世界中へあふれさせていく」といった文言が並ぶ。報道陣の取材に