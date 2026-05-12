スタメン24試合の正捕手も「こういうこともある世界」DeNAの山本祐大捕手は12日、横浜スタジアムで取材に応じ、ソフトバンクへのトレードとなった心境を語った。尾形崇斗投手、井上朋也内野手との2対1で移籍する。突然の“呼び出し”に「そういう話なのかな」と感じたという。「今日の朝に連絡が来たのですごくびっくりしてます。9時半に横浜スタジアムに来て、と言われたのでそういう話なのかなと」2017年ドラフト9位でDeNAに