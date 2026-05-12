週刊少年ジャンプで連載していた漫画『To LOVEる -とらぶる-』『BLACK CAT』などで知られる漫画家・矢吹健太朗氏が、自身のXを更新。連載デビュー前にジャンプの人気漫画でアシスタント経験があったことを明かすと、ネット上では驚きの声があがっている。【写真】ネームから画力やばい！公開された『ヒカルの碁』コピー原稿普段はイラストなどを投稿している矢吹氏だが今回、「18歳の終わり、連載が決まる前の唯一のアシ経験「

◆漫画家・矢吹健太朗氏、自身のXでの投稿 18歳の終わり、連載が決まる前の

唯一のアシ経験

「ヒカルの碁」背景の指示コピー。



当時、ゴミ箱に捨てられるのをいただきました。



これを見るたびに

マンガ界の荒海に船出する

高揚と緊張感がよみがえる…🌊 pic.twitter.com/C8C32tvOhF — 矢吹健太朗 Info (@yabuki_info) May 4, 2026