「高市総理に会うのを楽しみにしている」──到着の途端、含みを持たせた発言だ。米国のベッセント財務長官が11日来日。13日まで滞在し、12日は高市首相、片山財務相、日銀の植田総裁らと会談する。【もっと読む】トランプ大統領が狙う“イラン便乗カツアゲ” 日本が巻き上げられるホルムズ海峡「通航料」は1日3.4億円政府は13日からの「国賓」訪中に合わせ、トランプ大統領に日本への立ち寄りを打診。高市首相との首脳会談で日