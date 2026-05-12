お笑いコンビ、チョコレートプラネットの松尾駿（43）が、パーソナリティーを務める11日深夜放送のニッポン放送「チョコレートプラネットのオールナイトニッポン」（深夜1時）に出演。人気俳優夫妻と“ご近所”だと明かした。チョコプラはこの日休みのパーソナリティー山田裕貴に代わり、月曜の「オールナイト−」を担当。山田との関係性について、長田庄平が「たまにインスタのDMでやりとりみたいなのをする。俺が（山田主演映画