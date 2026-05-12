ATMから1億円以上を盗んだ疑いで警備会社の元社員が逮捕されました。ALSOKグループの元社員、大山剛容疑者は2025年12月、都内にある銀行のATMからあわせて現金1億3500万円を盗んだ疑いが持たれています。大山容疑者は、ATMを管理する現場の責任者を務め、現金回収業務などを担当していましたが、同僚の目を盗んで現金を自分のバッグに詰める様子が防犯カメラに映っていたということです。大山容疑者は、京都府内のホテルで確保され