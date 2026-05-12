米国で野生のアメリカグマがパン屋に侵入しようとする場面が防犯カメラに捉えられて話題となっている。8日（現地時間）、米国メディア「ピープル」は5日午前1時30分ごろ、米国テネシー州ガトリンバーグにある「Olga’s Yodel Cinnamon Rolls（オルガズ・ヨーデル・シナモン・ロールズ）」というパン屋にクマが出現したニュースを伝えた。パン屋はこの日、公式ソーシャルメディア（SNS）に当時の状況が収められた防犯カメラの映像を